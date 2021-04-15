Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

ТАСС, 15 апреля. Власти Польши объявили трех дипломатов РФ персонами нон грата. Об этом сообщил в четверг польский МИД.

"15 апреля 2021 года в МИД был вызван посол Российской Федерации в Республике Польша. Послу была вручена дипломатическая нота, содержащая информацию о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве", - отмечается в сообщении.

По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса", а также якобы "действия во вред Республике Польша".

"Польша полностью солидарна с решениями, принятыми США 15 апреля 2021 года, которые касаются политики в отношении России. Совместно принятые, согласованные союзнические решения - это самый правильный ответ на недружественные действия РФ", - говорится в заявлении МИД Польши.

Ранее пресс-секретарь российского дипломатического представительства в республике Владимир Александров подтвердил корреспонденту ТАСС информацию о вызове посла РФ в Польше Сергея Андреева в МИД. Посольство эту ситуацию пока не комментирует.

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Помимо этого, США высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб".