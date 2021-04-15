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Байден примет в Вашингтоне президента Южной Кореи во второй половине мая

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, визит "подчеркнет союз, долгосрочные отношения и дружбу" между двумя странами

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетит с визитом Вашингтон во второй половине мая. Об этом сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент США Джо Байден ждет с нетерпением встречи в Белом доме с президентом Республики Корея во второй половине мая, мы по-прежнему работаем над определением конкретной даты", - сказала она.

По словам Псаки, визит был заложен в рамках проходивших в Сеуле переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, а также в ходе состоявшихся 2 апреля консультаций помощника президента США по нацбезопасности с коллегами из Южной Кореи и Японии. Визит "подчеркнет союз, долгосрочные отношения и дружбу" между двумя странами.

Теги
СШАРеспублика КореяБайден, Джозеф (Джо)Псаки, ДженМун Чжэ Ин
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