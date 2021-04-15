В США заявили, что кибератака на SolarWinds поставила под угрозу 16 тыс. компьютеров

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Кибератака через программное обеспечение американской компании SolarWinds поставила под угрозу 16 тыс. компьютерных систем по всему миру, дав возможность потенциально вывести их из строя. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей был задан вопрос о том, появилось ли у властей США более четкое понимание масштабов кибератаки, учитывая, что ранее они объявили о мерах в отношении РФ в связи приписываемой ей ответственностью за этот взлом. "У нас теперь несколько лучшее понимание, я бы сказала", - ответила Псаки. По ее словам, взлом "дал возможность следить за более чем 16 тыс. компьютерных систем во всем мире и потенциально вывести их из строя".

Пресс-секретаря американского президента также попросили пояснить, по какому признаку были выбраны технологические компании РФ, против которых в четверг были введены санкции. "Конечно же, люди, работавшие в этих компаниях, которые были внесены в список <...>, принимали непосредственное участие в хакерской деятельности, и именно по этой причине мы внесли их в список и приняли те меры, которые мы приняли", - ответила она.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте прошлого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds.