В Афинах указали на необходимость деэскалации напряженности между Грецией и Турцией

АФИНЫ, 15 апреля. /ТАСС/. Разрядка напряженности между Грецией и Турцией является условием для улучшения отношений двух стран. Об этом заявил в четверг во вступительном слове министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в Анкаре на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Выступления министров транслировал в прямом эфире греческий телеканал ERT-1 .

"Необходимым условием для улучшения двусторонних отношений является деэскалация и недопущение действий и заявлений, которые подрывают атмосферу. Еще несколько месяцев назад число правонарушений [со стороны Турции] значительно увеличилось. Наши позиции по этому вопросу хорошо известны", - подчеркнул Дендиас.

По его словам, стороны также обсудили региональные вопросы, в том числе пятистороннюю встречу по кипрской проблеме, которую организует ООН. "Мы хотим, чтобы все стороны проявили положительный настрой для урегулирования кипрского вопроса. Единственное решение - это двухзональная, двухобщинная федерация, как это предусмотрено в резолюциях ООН. В этом контексте следует воздерживаться от действий, нарушающих суверенитет и права Кипра", - сказал министр.

Дендиас сообщил, что до визита в Анкару он в среду посетил Стамбул, где встречался с патриархом Константинопольским. "Там я обсуждал вопросы, касающиеся греческой общины. Для нас в Греции имеется мусульманское меньшинство (Турция настаивает, что это турецкое меньшинство, - прим. ТАСС). Это признано Лозаннским договором, это официальная точка зрения, точка зрения греческого государства", - подчеркнул Дендиас.

Отношения Турции с Брюсселем

Говоря об отношениях Евросоюза (ЕС) с Турцией, Дендиас подчеркнул, что Греция поддерживает процесс ее вступления в сообщество, если Турция этого хочет. "Обе стороны многое выиграют, мы считаем, что этого хочет и турецкий народ в своем большинстве. Вот почему, как указал Европейский совет, мы открыты для решения ключевых вопросов", - сказал глава МИД Греции.

При этом он подчеркнул, что для каждой страны-кандидата есть незыблемое правило - уважение принципов и ценностей ЕС. "Это включает полное уважение суверенитета и суверенных прав Евросоюза в целом. Возможность принятия [санкционных] мер всегда имеется у совета. Если будут правонарушения против нас, то есть возможность принять меры", - отметил министр.

Дендиас отдельно сослался на проблему, которая касается объявленной Анкарой угрозы войны, если Греция воспользуется своими правами по расширению территориальных вод с шести до 12 морских миль в Эгейском море в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и международным правом. "Турция продолжает отвергать Конвенцию ООН по морскому праву. Типичным примером несоблюдения является известный меморандум между Турцией и Ливией, который был осужден и не соответствует морскому праву", - подчеркнул руководитель греческого внешнеполитического ведомства.

По его словам, иммиграция является вопросом на повестке переговоров между Европой и Турцией. "Обязательства Турции проистекают из ее совместного заявления с ЕС в 2016 году. Турция желает подписать новое соглашение, необходимо принять меры и остановить преступную деятельность сетей поставки мигрантов", - заявил Дендиас.

Подготовка встречи греческого премьера и турецкого лидера

Глава МИД Греции также, отметив необходимость решения региональных проблем, пригласил своего турецкого коллегу прибыть в Афины для подготовки встречи греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с турецким президентом Тайипом Эрдоганом.

"В Сирии, в Ливии необходимо помочь разрешить затяжные кризисы в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности. В интересах обеих стран работать вместе во имя безопасности, целостности и процветания в регионе, - сказал Дендиас. - Это мнение правительства Мицотакиса, и это то, что я приехал выразить сегодня в Анкаре в надежде двигаться вперед. Мы не игнорируем реальность, но хотим сделать шаг. Я хотел бы пригласить Мевлюта приехать в Афины для подготовки встречи премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом".