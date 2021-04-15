Зеленский считает, что для Запада "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС

ПАРИЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО и Евросоюзу надлежит принять Украину в свой состав.

"Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО", - заявил Зеленский в интервью, помещенном в пятничный номер газеты Le Figaro. Беседа состоялась накануне проведения в Елисейском дворце переговоров украинского лидера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Зеленский считает, что "настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО". "Если ЕС и Эмманюэль Макрон действительно считают нас членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. Пора перейти от разговоров к решениям", - сказал украинский лидер.

В ходе интервью Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона "лучше отношения" с президентом России Владимиром Путиным, чем с ним. "И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке", - сказал он.