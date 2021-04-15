СМИ: в руинах Мосула обнаружили почти $1,6 млн, серебро и золото боевиков ИГ

КАИР, 15 апреля. /ТАСС/. Иракские силовики обнаружили почти $1,6 млн, килограммы серебра и золотые монеты под развалинами одного из домов в Мосуле. Об этом сообщил в четверг иракский новостной портал Shafaq news.

По его информации, все эти богатства некогда принадлежали контролировавшим долгое время город боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и хранились в их так называемом казначействе. Выйти на "банк" экстремистов полиции удалось благодаря полученной от осведомителей информации. Отмечается, что все деньги и драгметаллы были отобраны и украдены радикалами у местных жителей.

В частности, в тайнике находилось $1,59 млн, 17,5 млн иракских динаров (около $12 тыс.), 15 кг серебра в виде заготовок для монет, которые террористы чеканили и использовали на подконтрольных им территориях. Кроме того, там обнаружено почти полкилограмма уже отчеканенных золотых монет, а также 17,5 кг серебряных слитков и небольшое количество других неустановленных пока металлов.

Боевики из ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей своего "халифата". Хозяйничая на захваченных землях, радикалы облагали их жителей данью и налогами, а также грабили мирное население, офисы компаний, госучреждения и банки.

В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. О поражении группировки в Ираке власти объявили в декабре 2017 года. Во время операций по выдворению боевиков серьезный урон от боевых действий и применения артиллерии и авиации был причинен многим иракским городам, которые освобождали от террористов. В Мосуле, к примеру, практически не осталось ни одного целого здания, а на его восстановление, согласно оценкам правительства Ирака, потребуется не менее $2 млрд.