Байден назвал свой разговор с Путиным откровенным и уважительным

Как США вводили санкции против России в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы

"Ранее на этой неделе я говорил с президентом РФ Путиным о характере наших отношений, отношений между нашими странами. Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной", - сказал он, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвященной политике США в отношении РФ.

"[Россия и США - это] две великие державы, [на которых лежит] значительная степень ответственности за глобальную стабильность", - добавил Байден.

Байден выразил уверенность в том, что и российский, и американский народы стремятся к миру.

По словам американского лидера, на России и США лежит "значительная степень ответственности за глобальную стабильность". "На президенте [России Владимире] Путине и на мне лежит большая ответственность в плане управления этими отношениями [между двумя странами]. Я отношусь к этой ответственности очень серьезно, как, уверен, и он", - сказал Байден.

"И россияне, и американцы - гордый и патриотичный народ. И я считаю, что российский народ, как и американский народ, заинтересован в мирном и безопасном будущем для нашего мира", - продолжил президент США.

Введение санкций

Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы, подчеркнул американский президент.

"Соединенные Штаты не собираются начинать цикл эскалации [отношений] и конфликт с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов принять дальнейшие меры реагирования. Это моя обязанность как президента Соединенных Штатов", - утверждал глава государства.

Говоря о введенных в четверг антироссийских санкциях, глава Белого дома отметил: "Я ясно дал понять [российскому] президенту [Владимиру] Путину [во время телефонного разговора], что мы могли пойти дальше, но я решил не делать этого и действовать пропорционально".

Он добавил, что России и США "на протяжении всей долгой истории соперничества удавалось находить способы справляться с напряженностью в отношениях и не дать ей выйти из-под контроля". "Есть также области, в которых Россия и Соединенные Штаты могут и должны работать вместе", - подчеркнул Байден. В пример он привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), таким образом страны "сохранили этот ключевой элемент ядерной стабильности". "Это было в интересах Соединенных Штатов, России и, откровенно говоря, всего мира. И у нас это получилось", - отметил президент.

Кроме того, американский лидер призвал президента России ответить пропорциональным образом на нынешние санкции Вашингтона в отношении Москвы.

"Я призвал его ответить надлежащим образом, не переходить границы, так как мы тоже можем двигаться (то есть принимать дальнейшие меры - прим. ТАСС)", - признал Байден, рассказывая о своем состоявшемся во вторник телефонном разговоре с Путиным и новых рестрикциях США против России.

При этом американский лидер фактически выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон смогут, обменявшись применением ограничительных мер, оставить нынешний эпизод в прошлом и предпримут попытку стабилизировать двусторонние отношения. "Моя надежда и ожидание заключаются в том, что мы сможем выработать modus vivendi (условия существования - прим. ТАСС). Но важно, чтобы у нас были прямые переговоры и чтобы мы продолжали находиться в контакте друг с другом", - подчеркнул Байден.

Взаимодействие РФ и США

Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ с целью преодоления нынешнего периода напряженности.

"Сейчас время начать деэскалацию. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе", - сказал он.

"Суть того, о чем я говорю, в следующем: там, где для Соединенных Штатов есть интерес работать с Россией, нам следует это делать, и мы будем это делать. Если же Россия стремится навредить интересам США, мы дадим ответ, мы всегда будем стоять на защите своей страны, наших институтов, нашего народа и наших союзников", - добавил он.

Байден 15 апреля подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Кроме этого, Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет действовать в отношениях с вводящим санкции Вашингтоном, руководствуясь принципом взаимности. По его словам, новые рестрикции США не способствуют проведению встречи Путина и Байдена, предложенной Вашингтоном.

Во вторник Путин и Байден провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского лидера. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране". Позднее американская сторона заявила, что США из-за планов проведения саммита не меняют позицию по оказанию давления на РФ.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, в котором тот заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также сделал резкие высказывания в адрес президента России.