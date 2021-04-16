Главы МИД РФ и Сербии обсудят в Москве борьбу с пандемией и общеевропейские проблемы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сербии Никола Селакович в пятницу на переговорах в российской столице обменяются мнениями по актуальным международным проблемам и наметят пути дальнейшего развития насыщенных двусторонних отношений.

Селакович, получивший в декабре прошлого года от Лаврова приглашение посетить РФ с рабочей поездкой, находится в Москве с 15 апреля. В первый день визита глава сербского МИД встретился с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. В пятницу после переговоров с российским коллегой Селакович завершит визит посещением храма Христа Спасителя и разговором с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как сообщили в МИД РФ, Лавров и Селакович планируют обсудить ключевые направления российско-сербского сотрудничества, пути реализации совместных проектов, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам балканской и общеевропейской тематики. "Отношения с Сербией развиваются в духе стратегического партнерства, в рамках равноправного и доверительного диалога, - подчеркнули в дипведомстве. - Отмечаем, что руководство этой страны в условиях весьма непростой ситуации в мире проводит сбалансированный курс на выстраивание взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами, включая Россию".

Москва и Белград на постоянной основе осуществляют обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, европейской и международной политики. Регулярный диалог ведется на уровне глав государств и членов правительств. Налажены разветвленные связи по парламентской линии.

Противодействие пандемии

Борьба с коронавирусом стала весьма востребованным направлением российско-сербского взаимодействия. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Сербии, осуществлены поставки партий препарата, а 15 апреля Российский фонд прямых инвестиций сообщил о начале производства "Спутник V" в республике. Отмечается, что Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое начало производить эту вакцину.

Сербский нейтралитет

Москва традиционно приветствует неоднократно подтвержденную Белградом приверженность линии на сохранение военного нейтралитета. Поддерживая контакты с НАТО, Сербия также развивает взаимодействие с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Депутаты Народной скупщины Сербии участвуют в работе Парламентской ассамблеи ОДКБ в качестве наблюдателей. На фоне обострения отношений между РФ и Западом из-за ситуации в Донбассе и антироссийских санкций текущая позиция Сербии становится особенно важной.

Косовская проблема

Россия продолжает оказывать Сербии поддержку в деле решения косовской проблем с опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. Российская сторона констатирует, что ЕС, играющий, согласно резолюции ГА ООН, роль посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, со своими функциями не справляется, а косовары с 2013 года саботируют выполнение обязательств по формированию сообщества сербских муниципалитетов Косово.

РФ выражает опасения в связи с приходом к власти в крае националистов, которые настаивают на безусловном признании Белградом косовской независимости и выплатах Приштине репараций. Вызывают тревогу у Москвы и шаги по формированию косовской "армии", что, подчеркивают в МИД, прямо противоречит резолюции СБ ООН 1244 и подрывает стабильность на Балканах. Россия также считает неприемлемыми попытки косоваров дискредитировать работу спецсуда по расследованию преступлений "Освободительной армии Косово".

Экономика и туризм

Пандемия оказала негативное влияние на динамику российско-сербского торгово-экономического сотрудничества. В 2020 году объем товарооборота, по данным российской таможенной статистики, составил $2,1 млрд, что меньше соответствующих показателей 2019 года на 17%. Стороны предпринимают совместные усилия для выправления ситуации.

Важнейшим направлением для Москвы и Белграда остается сфера энергетики, включающая поставки российского природного газа. Из-за пандемии и теплой зимы в 2020 году их объемы снизились по сравнению с 2019 годом, но в текущем году ожидается их рост.

Успешно продвигается реконструкция и модернизация сербских железных дорог при участии ОАО "РЖД" в счет российских экспортных кредитов объемом $800 млн и 172,5 млн евро.

Несмотря на трудности, связанные с пандемией, развитие туризма между странами приобрело в последние дни особую актуальность. Эксперты прогнозируют, что из-за ограничения авиасообщения с Турцией часть российских туристов может выбрать Сербию как альтернативу.