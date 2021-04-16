Байден заявил, что предложил Путину встретиться летом в Европе

"Когда я говорил с президентом Путиным, я выразил убеждение, что личные, прямые контакты между нами были очень важны, в том числе для более эффективных отношений. Он согласился с этим, - сказал Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвященной политике в отношении России. - В этой связи я предложил лично встретиться этим летом в Европе в рамках саммита, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются наши страны".

По его словам, "команды обсуждают данную возможность прямо сейчас". Хозяин Белого дома также предложил запустить в рамках встречи на высшем уровне диалог по стратегической стабильности. "На этом саммите США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности, - сказал он. - Мы можем решать важнейшие глобальные вызовы, которые требуют от России и США работать вместе, включая ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР, пандемию, изменение климата".

Байден в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Кроме этого, Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Кроме того, власти США приняли решение выслать 10 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет руководствоваться принципом взаимности в отношениях с Вашингтоном. По его словам, новые рестрикции США не способствуют проведению встречи Путина и Байдена, предложенной американской стороной.