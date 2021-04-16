Эксперт: встреча Макрона с Зеленским призвана дать импульс реализации минских соглашений

ПАРИЖ, 16 апреля. /ТАСС/. Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским продиктована желанием оживить минские соглашения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг выразил глава исследовательского центра парижского Института международных и стратегических отношений, бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти.

"Эта встреча обусловлена двумя задачами: разрядить ситуацию в Донбассе и дать импульс реализации минских договоренностей, которые в настоящее время пробуксовывают", - считает эксперт.

Он напомнил, что ранее уже прошли переговоры между лидерами РФ, Франции и ФРГ Владимиром Путиным, Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель. "Следует иметь в виду, что содержание личных бесед совсем не обязательно совпадает в тональности с официальным языком форумов Группы семи или Североатлантического альянса, который призван передать больше понимания украинской точки зрения, - заметил он. - На двустороннем уровне диалог более жесткий и с большим акцентом на соблюдение минских соглашений и прекращения огня".

Глиниасти также высказал свою точку зрения на перспективы российско-американского диалога. "Возобновление диалога между лидерами России и США показывает, что вопреки некоторым высказываниям американского президента Джо Байдена, не отвечающим нормам дипломатического протокола, России и США есть о чем договариваться и что в обеих странах преобладает прагматизм", - убежден он.

Французский лидер встретится в пятницу с украинским коллегой за рабочим завтраком в Елисейском дворце. Согласно программе встречи, которую сообщили в четверг ТАСС в администрации президента Франции, Макрон и Зеленский намерены посвятить двусторонней беседе примерно полтора часа. Затем к ним присоединится в формате видеоконференции федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Общения с прессой по итогам переговоров не предусмотрено.