Некоторые страны ЕС предлагают в поддержку США ввести санкции против нескольких граждан РФ

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Ряд стран Евросоюза (ЕС) предлагают ввести санкции против нескольких граждан РФ за кибератаки в знак солидарности с США. Об этом заявил ТАСС в четверг дипломатический источник в постпредстве одного из государств ЕС в Брюсселе.

"После опубликования последнего пакета санкций США ЕС допускает введение ограниченных санкций против российских граждан, ответственных за кибернетические атаки", - сказал он.

Он отметил, что кибератака через программное обеспечение фирмы SolarWinds, которую, как утверждают спецслужбы США, якобы провела РФ, "затронула и европейские страны". "Поэтому ряд государств сообщества готовят предложения по списку лиц, против которых могут быть введены индивидуальные запретительные меры в рамках европейского механизма санкций за кибератаки", - добавил дипломат.

Он, однако, выразил сомнение, что эти списки будут готовы для обсуждения на предстоящей встрече глав МИД ЕС в онлайн-формате 19 апреля. "Вряд эти предложения будут внесены на предстоящей министерской встрече, скорее всего, это произойдет в рабочем порядке через Комитет постоянных представителей ЕС", - заявил он. Собеседник агентства не стал комментировать вероятность утверждения этих санкций, подчеркнув лишь, что "эти предложения должны иметь достаточные обоснования, которые гарантируют, что ограничительные меры не удастся оспорить в Европейском суде [юстиции]".

Европоддержка

Во внешнеполитической службе ЕС в четверг ТАСС отказались давать любые комментарии о возможности принятия новых санкций Евросоюза в поддержку нового санкционного пакета США. Там подчеркнули, что институты ЕС "не комментируют санкционные меры до их полного утверждения".

В то же время глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель распространил заявление, в котором выразил солидарность с Соединенными Штатами. Он, в частности, отметил, что ЕС "будет продолжать расследовать вредоносную кибердеятельность с целью принятия устойчивых, совместных и скоординированных мер по предотвращению, пресечению, сдерживанию и реагированию на такое вредоносное поведение в киберпространстве, в том числе путем тесного сотрудничества" с международными партнерами сообщества.