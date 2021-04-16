В Вашингтоне заявили, что будут решительно отвечать на "наносящие вред" США действия РФ

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Власти США намерены решительно отвечать на действия РФ, которые, по мнению Вашингтона, наносят вред американским интересам, однако продолжат искать возможности для сотрудничества с Москвой в тех областях, где это возможно. Об этом заявил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, "действия РФ во всем мире не могут оставаться без ответа". "Сегодня мы передали Москве четкий сигнал", - утверждал Прайс на видеозаписи, которую он опубликовал у себя в Twitter. Сотрудник Госдепа при этом напомнил о новых антироссийских санкциях, о которые власти США объявили ранее. "Мы будем продолжать действовать решительно в ответ на российские действия, которые наносят вред нам или нашим союзникам и партнерам", - продолжил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Где возможно, США продолжат искать возможности для сотрудничества с РФ. Наша цель заключается в том, чтобы иметь предсказуемые и стабильные отношения с РФ", - подытожил Прайс.

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Кроме этого, Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет действовать в отношениях с вводящим санкции Вашингтоном, руководствуясь принципом взаимности.