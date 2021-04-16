"Время начать деэскалацию". О чем говорил Байден в речи о России

Президент США Джо Байден выступил 15 апреля с заявлением по России. Ранее в тот же день он подписал указ о санкциях против Москвы.
О разговоре с Путиным
- Американский лидер назвал свой недавний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным откровенным и уважительным.
- Байден отметил, что Россия и США - две великие державы, на которых лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
- Президент США выразил уверенность в том, что и российский, и американский народы стремятся к миру.
- По словам Байдена, в разговоре с российским лидером он, в частности, подтвердил поддержку Вашингтоном "суверенитета и территориальной целостности Украины".
О встрече двух лидеров
- Байден заявил, что предложил главе российского государства провести саммит в Европе летом.
- По словам американского президента, "команды обсуждают данную возможность прямо сейчас".
- На этом саммите США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности, считает глава Белого дома.
О введении санкций
- Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы, заявил Байден.
- По словам американского президента, Москве и Вашингтону "на протяжении всей долгой истории соперничества удавалось находить способы справляться с напряженностью в отношениях и не дать ей выйти из-под контроля".
- Байден призвал Путина ответить пропорциональным образом на нынешние санкции Вашингтона в отношении Москвы.
- Вместе с тем американский лидер фактически выразил уверенность в том, что Россия и США смогут оставить этот эпизод в прошлом и предпримут попытку стабилизировать двусторонние отношения.
- Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ с целью преодоления нынешнего периода напряженности. Как отметил Байден, "сейчас время начать деэскалацию".
О мерах против "Северного потока - 2"
- Американская администрация еще рассматривает вариант введения односторонних санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", заявил Байден.
- По словам президента США, это сложный вопрос, который затрагивает интересы союзников Вашингтона в Европе.
- Глава Белого дома напомнил, что "выступал против "Северного потока - 2" в течение долгого времени.