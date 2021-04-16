"Время начать деэскалацию". О чем говорил Байден в речи о России

Президент США Джо Байден выступил 15 апреля с заявлением по России. Ранее в тот же день он подписал указ о санкциях против Москвы.

О разговоре с Путиным

Американский лидер назвал свой недавний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным откровенным и уважительным .

. Байден отметил, что Россия и США - две великие державы, на которых лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность .

. Президент США выразил уверенность в том, что и российский, и американский народы стремятся к миру.

По словам Байдена, в разговоре с российским лидером он, в частности, подтвердил поддержку Вашингтоном "суверенитета и территориальной целостности Украины".

О встрече двух лидеров

Байден заявил, что предложил главе российского государства провести саммит в Европе летом.

летом. По словам американского президента, "команды обсуждают данную возможность прямо сейчас".

данную возможность прямо сейчас". На этом саммите США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности, считает глава Белого дома.

О введении санкций

Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы, заявил Байден.

в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы, заявил Байден. По словам американского президента, Москве и Вашингтону "на протяжении всей долгой истории соперничества удавалось находить способы справляться с напряженностью в отношениях и не дать ей выйти из-под контроля".

Байден призвал Путина ответить пропорциональным образом на нынешние санкции Вашингтона в отношении Москвы.

на нынешние санкции Вашингтона в отношении Москвы. Вместе с тем американский лидер фактически выразил уверенность в том, что Россия и США смогут оставить этот эпизод в прошлом и предпримут попытку стабилизировать двусторонние отношения.

Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ с целью преодоления нынешнего периода напряженности. Как отметил Байден, "сейчас время начать деэскалацию".

О мерах против "Северного потока - 2"