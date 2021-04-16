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"Время начать деэскалацию".
Санкции в отношении России

"Время начать деэскалацию". О чем говорил Байден в речи о России

Президент США Джо Байден выступил 15 апреля с заявлением по России. Ранее в тот же день он подписал указ о санкциях против Москвы. 

О разговоре с Путиным

  • Американский лидер назвал свой недавний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным откровенным и уважительным.
  • Байден отметил, что Россия и США - две великие державы, на которых лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
  • Президент США выразил уверенность в том, что и российский, и американский народы стремятся к миру.
  • По словам Байдена, в разговоре с российским лидером он, в частности, подтвердил поддержку Вашингтоном "суверенитета и территориальной целостности Украины".

О встрече двух лидеров

  • Байден заявил, что предложил главе российского государства провести саммит в Европе летом.
  • По словам американского президента, "команды обсуждают данную возможность прямо сейчас".
  • На этом саммите США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности, считает глава Белого дома.

О введении санкций

  • Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы, заявил Байден.
  • По словам американского президента, Москве и Вашингтону "на протяжении всей долгой истории соперничества удавалось находить способы справляться с напряженностью в отношениях и не дать ей выйти из-под контроля". 
  • Байден призвал Путина ответить пропорциональным образом на нынешние санкции Вашингтона в отношении Москвы.
  • Вместе с тем американский лидер фактически выразил уверенность в том, что Россия и США смогут оставить этот эпизод в прошлом и предпримут попытку стабилизировать двусторонние отношения. 
  • Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ с целью преодоления нынешнего периода напряженности. Как отметил Байден, "сейчас время начать деэскалацию". 

О мерах против "Северного потока - 2"

  • Американская администрация еще рассматривает вариант введения односторонних санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", заявил Байден.
  • По словам президента США, это сложный вопрос, который затрагивает интересы союзников Вашингтона в Европе.
  • Глава Белого дома напомнил, что "выступал против "Северного потока - 2" в течение долгого времени.
Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияСанкции в отношении РоссииБайден, Джозеф (Джо)
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