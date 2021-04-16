В Вашингтоне заявили, что почти завершили обзор политики в отношении Пхеньяна

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Вашингтон близок к завершению обзора американской политики в отношении Пхеньяна, эту тему обсудят президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Об этом заявил в четверг на спецбрифинге представитель администрации США высокого ранга.

"Соединенные Штаты приближаются к завершению обзора своей политики в отношении Северной Кореи. Консультации с Японией проводились на постоянной основе, но теперь у лидеров обеих стран будет возможность сделать последние штрихи в том, что касается этого важного для США вопроса", - отметил чиновник. Как он уточнил, стороны, в частности, обсудят ракетно-ядерную программу КНДР.

Спецбрифинг был посвящен официальному визиту в США премьер-министра Японии. Планируется, что он в пятницу встретится с Байденом.

Белый дом сообщил в январе, что действующая администрация собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс, помимо прочего, на сдерживание Пхеньяна.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй такой саммит. Дональд Трамп, являвшийся тогда президентом США, и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья встреча, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.