Американские эксперты продолжают фиксировать активность на ядерном объекте в КНДР

ТАСС, 16 апреля. Американские специалисты по-прежнему фиксируют продолжающуюся с марта активность на ядерном объекте КНДР в Йонбёне. Об этом, как говорится в четверг на сайте проекта американского Центра стратегических и международных исследований Beyond Parallel, свидетельствуют тепловые инфракрасные спутниковые снимки, сделанные 14 апреля.

"Эти признаки демонстрируют четкие закономерности, отличные от окружающей местности и суточных графиков солнечного нагрева. Они предполагают, что радиохимическая лаборатория, связанная с ней тепловая установка и центрифужная установка возобновили работу в начале марта 2021 года и продолжили ее до середины апреля 2021 года", - говорится в докладе. По словам экспертов, речь идет о возобновлении обогрева некоторых зданий и эксплуатации систем поддержки объектов.

На основании полученных изображений специалисты также сделали вывод о том, что три расположенных на объекте реактора не функционируют.

30 марта вашингтонский Центр стратегических и международных исследований опубликовал доклад, в котором предполагалось, что КНДР возобновила или готова возобновить переработку плутония на ядерном объекте в Йонбёне. Как сообщалось, такой вывод эксперты сделали на основании спутниковых снимков, датированных 30 марта. На них было видно, как над одним из зданий, находящихся на территории ядерного объекта, поднимается "пар или дым". В докладе отмечалось, что этот признак свидетельствует о том, что объект функционирует и отапливается, что в свою очередь может означать "начало или подготовку новой кампании по переработке" плутония в Йонбёне.

25 марта в КНДР был осуществлен первый с 29 марта прошлого года запуск баллистических ракет. Проведение испытаний зафиксировала Береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Согласно данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние около 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Они упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Военные Южной Кореи в свою очередь сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км.