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Байден, выступая с речью о России, оговорился и неправильно произнес фамилию Путина

Американский лидер также чуть было не перепутал слово "эскалация" со словом "вакцинация"

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвященной политике Вашингтона в отношении Москвы, оговорился, произнося фамилию российского лидера Владимира Путина.

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"Время начать деэскалацию".

"Я также ясно дал понять президенту Клутину, что Соединенные <...>", - сказал Байден. После этого он сразу исправил допущенную ошибку: "Путину, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе".

За несколько минут до этого американский лидер, нередко допускающий оговорки в своих выступлениях, чуть было не перепутал слово "эскалация" со словом "вакцинация". "Соединенные Штаты не собираются начинать цикл вакци... эскалации [отношений] и конфликт с Россией", - сказал Байден.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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