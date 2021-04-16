Байден, выступая с речью о России, оговорился и неправильно произнес фамилию Путина

О чем говорил Байден в речи о России

"Время начать деэскалацию". О чем говорил Байден в речи о России

"Я также ясно дал понять президенту Клутину, что Соединенные <...>", - сказал Байден. После этого он сразу исправил допущенную ошибку: "Путину, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе".

За несколько минут до этого американский лидер, нередко допускающий оговорки в своих выступлениях, чуть было не перепутал слово "эскалация" со словом "вакцинация". "Соединенные Штаты не собираются начинать цикл вакци... эскалации [отношений] и конфликт с Россией", - сказал Байден.