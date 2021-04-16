В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли север Донецка

ДОНЕЦК, 16 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу утром обстреляли северную окраину Донецка, а также поселок Старомихайловка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ в 08:35 по направлению населенный пункт Пески - город Донецк ("Вольво-Центр"), выпущено две мины из миномета калибра 120 мм. При попытке задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины получен ответ от украинской стороны в СЦКК: обстрел не подтверждаем", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства республики.

Кроме того, в 8:40 украинские силовики также обстреляли населенный пункт Старомихайловка, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.