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Санкции в отношении России
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В МИД Китая прокомментировали новые санкции США в отношении России

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что односторонние санкции США в отношении России следует считать проявлением гегемонии, против которой выступает все международное сообщество
Здание МИД КНР Артем Иванов/ТАСС
Описание
Здание МИД КНР
© Артем Иванов/ТАСС

ПЕКИН, 16 апреля. /ТАСС/. Односторонние санкции США в отношении России следует считать проявлением гегемонии, против которой выступает все международное сообщество.

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Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Новые санкции США против России - однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

Дипломат напомнил, что РФ и Соединенные Штаты - постоянные члены Совета Безопасности ООН, имеющие большое влияние на международной арене. "Надеемся, что Москва и Вашингтон устранят взаимные противоречия путем переговоров, за счет диалога", - подытожил он.

 

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