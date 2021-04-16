В МИД Китая прокомментировали новые санкции США в отношении России

ПЕКИН, 16 апреля. /ТАСС/. Односторонние санкции США в отношении России следует считать проявлением гегемонии, против которой выступает все международное сообщество.

Высылка дипломатов и ограничения для компаний.

Высылка дипломатов и ограничения для компаний. Какие санкции ввели США против России

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Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Новые санкции США против России - однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

Дипломат напомнил, что РФ и Соединенные Штаты - постоянные члены Совета Безопасности ООН, имеющие большое влияние на международной арене. "Надеемся, что Москва и Вашингтон устранят взаимные противоречия путем переговоров, за счет диалога", - подытожил он.