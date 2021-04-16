Главы МИД ЕС обсудят Донбасс 19 апреля. Санкции против России не стоят на повестке дня

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел ЕС обсудят обострение ситуации в Донбассе на плановой видеоконференции 19 апреля, вопрос о санкциях против России не стоит на повестке дня встречи. Об этом ТАСС заявил в пятницу дипломатический источник в Брюсселе.

"Новое обострение ситуации на востоке Украины будет рассмотрено на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД 19 апреля в онлайн-формате. Страны ЕС с озабоченностью следят за многократно участившимися случаями нарушений договоренностей о прекращении огня и за наращиванием численности Вооруженных сил России у границы с Украиной", - заявил он.

"На заседании Совета министры пошлют всем сторонам сильный сигнал о необходимости деэскалации. На нем не предполагается обсуждать новые ограничительные меры в адрес России", - отметил источник. При этом он предупредил, что главы МИД ЕС сделают акцент, что "сохраняют на столе весь набор дипломатических мер для воздействия на Россию".

В четверг США ввели новый пакет санкций против России, в частности, против российского госдолга. ЕС в официальном заявлении поддержал эти санкции, однако не обещал следовать этим же курсом. Во внешнеполитической службе ЕС ТАСС отказались комментировать возможность введения новых санкций против РФ, подчеркнув, что Брюссель принципиально не комментирует рестриктивные меры до их утверждения.

В то же время, опрошенные агентством дипломатические источники и эксперты отметили, что в нынешних условиях, ЕС не будет вводить никаких экономических мер против России, если для этого не появятся "очень серьезные основания". Один из европейских дипломатов сообщил, что отдельные страны Евросоюза намерены предложить внести еще несколько граждан России в черный список ЕС в рамках механизма введения санкций за кибератаки.