Парламент Болгарии принял отставку правительства Бойко Борисова

СОФИЯ, 16 апреля. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Болгарии приняло в пятницу отставку правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым, за это решение проголосовали 156 депутатов из 240.

Предложение об отставке правительства было внесено в канцелярию нового парламента в четверг, в первый его рабочий день.

В соответствии с конституцией, кабинет Бойко Борисова будет выполнять свои функции до выборов нового правительства Болгарии и должен обеспечить преемственность в управлении страной.