Лукашенко заявил, что Высший госсовет Союзного государства соберется в сентябре-октябре

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии пройдет в сентябре или октябре. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА.

"Где-то сентябрь-октябрь - договоримся ближе по обстановке - Высший государственный совет. Нам надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства. Вот такие договоренности у меня были с президентом России [Владимиром Путиным] за последние два дня", - приводит агентство слова Лукашенко.

Лукашенко также сообщил, что в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с Путиным они договорились провести встречу в Москве ориентировочно 22 апреля. По его словам, затем стороны планирую провести Форум регионов в Подмосковье.

"Потом союзный Совмин (Совет министров Союзного государства - прим. ТАСС)", - добавил белорусский лидер

Высший госсовет является высшим органом Союзного государства. В его состав входят главы государств и правительств России и Белоруссии, а также председатели парламентов. Совет министров - исполнительный орган, в который входят главы правительств и ряд представителей министерств двух стран.