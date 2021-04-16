Совет ЕС на уровне глав МИД рассмотрит 19 апреля все аспекты ситуации на Украине

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел рассмотрит все аспекты ситуации на Украине на видеоконференции 19 апреля, включая ограничение Россией судоходства в отдельных районах акватории Черного моря близ Крыма. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
"Министры в понедельник обсудят ситуацию во всех аспектах, включая последнее заявление России об ограничении навигации", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Одновременно его шеф - верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в Twitter, что министры "будут обсуждать ситуацию на Украине, вызывающую глубокую озабоченность".
Ранее украинский МИД распространил пространное заявление, в котором обвинил Россию в "попытках нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства", в связи с введением со следующей недели и до октября 2021 года запрета на вход военных кораблей иностранных государств в часть акватории Черного моря близ Керченского пролива.
Санкции ЕС
По словам Стано, Евросоюз не будет публично обсуждать возможность введения новых санкций в отношении России, тема усиления или ослабления рестрикций рассматривается только в закрытом режиме.
Он подчеркнул, что для ЕС санкции - это "не самоцель, а средство политики, инструмент, чтобы показать, как мы защищаем наши ценности или как мы относимся к нарушениям международных норм", отвечая на вопрос, намерено ли Евросоюз солидаризироваться с США в вопросе ограничительных мер.
"У нас действует несколько санкционных режимов в отношении России, в том числе "химический" (по обвинениям в отравлениях разных лиц "Новичком" - прим. ТАСС), кибернетический, по Украине и другие, но мы никогда не обсуждаем вслух процесс подготовки новых санкций. Все существующие режимы постоянно пересматриваются, всегда есть возможность их расширения или сокращения, если вредоносная деятельность прекратилась и для них больше нет оснований. Если мы решим ввести новые санкции, мы никогда не будем комментировать это публично, данная процедура - закрытая. В ее рамках государства - члены сообщества должны достичь компромисса, и если будет единство стран - членов по новому санкционному режиму либо по фигурантам, которые будут включены в санкционный режим, тогда мы утвердим это решение и объявим о нем", - заявил Стано.
Ранее дипломатический источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что министры не планируют обсуждать новые санкции против России в контексте дискуссии об обострении в Донбасса. "Новое обострение ситуации на востоке Украины будет рассмотрено на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД 19 апреля в онлайн формате. Страны ЕС с озабоченностью следят за многократно участившимися случаями нарушений договоренностей о прекращении огня и за наращиванием численности Вооруженных сил России у границы с Украиной", - заявил он.
"На заседании Совета министры пошлют всем сторонам сильный сигнал о необходимости деэскалации. На нем не предполагается обсуждать новые ограничительные меры в адрес России", - отметил источник. При этом он предупредил, что главы МИД ЕС сделают акцент, что "сохраняют на столе весь набор дипломатических мер для воздействия на Россию".