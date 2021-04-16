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Кризис на Украине
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Совет ЕС на уровне глав МИД рассмотрит 19 апреля все аспекты ситуации на Украине

ЕС не будет публично обсуждать возможность введения новых санкций против России, заявил представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел рассмотрит все аспекты ситуации на Украине на видеоконференции 19 апреля, включая ограничение Россией судоходства в отдельных районах акватории Черного моря близ Крыма. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Министры в понедельник обсудят ситуацию во всех аспектах, включая последнее заявление России об ограничении навигации", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Одновременно его шеф - верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в Twitter, что министры "будут обсуждать ситуацию на Украине, вызывающую глубокую озабоченность".

Ранее украинский МИД распространил пространное заявление, в котором обвинил Россию в "попытках нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства", в связи с введением со следующей недели и до октября 2021 года запрета на вход военных кораблей иностранных государств в часть акватории Черного моря близ Керченского пролива.

Санкции ЕС

По словам Стано, Евросоюз не будет публично обсуждать возможность введения новых санкций в отношении России, тема усиления или ослабления рестрикций рассматривается только в закрытом режиме.

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Он подчеркнул, что для ЕС санкции - это "не самоцель, а средство политики, инструмент, чтобы показать, как мы защищаем наши ценности или как мы относимся к нарушениям международных норм", отвечая на вопрос, намерено ли Евросоюз солидаризироваться с США в вопросе ограничительных мер.

"У нас действует несколько санкционных режимов в отношении России, в том числе "химический" (по обвинениям в отравлениях разных лиц "Новичком" - прим. ТАСС), кибернетический, по Украине и другие, но мы никогда не обсуждаем вслух процесс подготовки новых санкций. Все существующие режимы постоянно пересматриваются, всегда есть возможность их расширения или сокращения, если вредоносная деятельность прекратилась и для них больше нет оснований. Если мы решим ввести новые санкции, мы никогда не будем комментировать это публично, данная процедура - закрытая. В ее рамках государства - члены сообщества должны достичь компромисса, и если будет единство стран - членов по новому санкционному режиму либо по фигурантам, которые будут включены в санкционный режим, тогда мы утвердим это решение и объявим о нем", - заявил Стано.

Ранее дипломатический источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что министры не планируют обсуждать новые санкции против России в контексте дискуссии об обострении в Донбасса. "Новое обострение ситуации на востоке Украины будет рассмотрено на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД 19 апреля в онлайн формате. Страны ЕС с озабоченностью следят за многократно участившимися случаями нарушений договоренностей о прекращении огня и за наращиванием численности Вооруженных сил России у границы с Украиной", - заявил он.

"На заседании Совета министры пошлют всем сторонам сильный сигнал о необходимости деэскалации. На нем не предполагается обсуждать новые ограничительные меры в адрес России", - отметил источник. При этом он предупредил, что главы МИД ЕС сделают акцент, что "сохраняют на столе весь набор дипломатических мер для воздействия на Россию".

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