Совет ЕС на уровне глав МИД рассмотрит 19 апреля все аспекты ситуации на Украине

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел рассмотрит все аспекты ситуации на Украине на видеоконференции 19 апреля, включая ограничение Россией судоходства в отдельных районах акватории Черного моря близ Крыма. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Министры в понедельник обсудят ситуацию во всех аспектах, включая последнее заявление России об ограничении навигации", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Одновременно его шеф - верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в Twitter, что министры "будут обсуждать ситуацию на Украине, вызывающую глубокую озабоченность".

Ранее украинский МИД распространил пространное заявление, в котором обвинил Россию в "попытках нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства", в связи с введением со следующей недели и до октября 2021 года запрета на вход военных кораблей иностранных государств в часть акватории Черного моря близ Керченского пролива.

Санкции ЕС

По словам Стано, Евросоюз не будет публично обсуждать возможность введения новых санкций в отношении России, тема усиления или ослабления рестрикций рассматривается только в закрытом режиме.