Макрон и Зеленский проводят встречу в Елисейском дворце

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Там началась его встреча с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эмманюэля Макрона в формате один на один", - сообщил офис украинского лидера в Telegram-канале в пятницу.

Известно, что в 15:00 мск к ним по видеосвязи присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Накануне Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщило, что одной из тем переговоров в Париже станет обсуждение отношений с Россией. До этого пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель информировала, что Зеленский поднимет вопрос о ситуации в Донбассе и сосредоточении российских войск вблизи с границей Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что Франции и ФРГ следует прекратить участвовать в пропагандистской кампании вокруг никому не угрожающих российских мероприятий по боевой подготовке, которые проводятся на территории России. По ее словам, Парижу и Берлину следует сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе и выполнению минского комплекса мер.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.