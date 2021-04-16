МИД Германии призвал Россию по линии ОБСЕ объяснить передвижения войск у границ с Украиной

БЕРЛИН, 16 апреля. /ТАСС/. МИД Германии призывает Россию объяснить предполагаемые перемещения своих войск у границ с Украиной по линии ОБСЕ. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Мария Адебар.

"В последние дни там [ОБСЕ] продолжаются усилия по деэскалации, - сказала она. - Мы работаем вместе с другими членами ОБСЕ с тем, чтобы добиться прояснения стороны России касательно этого необъявленного масштабного перемещения сил в приграничном районе".

"В этом смысл механизма ОБСЕ по формирования доверия и картины безопасности. Это так называемый Венский документ, и мы пока не видим, чтобы Россия конструктивно действовала в этих рамках диалога", - утверждает Адебар.

"Но мы должны продолжать идти по этому пути и хотели прояснения с российской стороны", - заявила представитель МИД ФРГ.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.