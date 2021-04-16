ДНР инициировала экстренное заседание подгруппы по безопасности контактной группы

ДОНЕЦК, 16 апреля. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) инициировала созыв экстренного заседания подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе после гибели мирного жителя в результате обстрела киевскими силовиками. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский.

"Для незамедлительного согласования модальностей взаимодействия в рамках координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня, предусмотренного мерами от 22 июля 2020 года, Донецкая народная республика инициировала созыв внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности в ближайшую удобную для всех участников дату", - приводятся слова Московского в Telegram-канале делегации ДНР.

Он добавил, что предложение республики находится в проработке. "Как и в предыдущих случаях нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), приведших к гибели гражданского населения, координационный механизм не сработал, несмотря на наши попытки его задействовать. Украинская сторона в очередной раз отказывается признать вину, называя убийства мирных жителей инсценировкой", - сказал Московский.

В четверг Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ Дмитрия Кащенко и его подчиненных, причастных к обстрелам, в результате которых погиб мирный житель Донецка 1964 года рождения.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.