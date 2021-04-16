Белоруссия предложила РФ организовать свободное перемещение через границу в деловых целях

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко считает важным в условиях пандемии коронавируса организовать свободное передвижение через белорусско-российскую границу в деловых целях. Об этом он заявил в пятницу на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Конечно, сдерживающим фактором для экономики является медленное восстановление свободного движения через белорусско-российскую границу, поэтому, Михаил Владимирович <...>, с учетом, конечно, обстановки в сфере ситуации с вирусом необходимо выходить на нормальный, доковидный режим транспортного сообщения, с учетом санитарно-эпидемиологических мер. Возможно, на первом этапе целесообразно продумать организацию свободного перемещения в деловых целях. Это придаст дополнительный импульс межрегиональным отношениям и послужит хорошим сигналом деловому сообществу по развитию сотрудничества", - сказал Головченко.

Углубление интеграции

Пакет предложений по углублению экономической интеграции между Белоруссией и Россией имеет высокую степень готовности, заявил белорусский премьер. "Тема интеграции в экономической сфере - приоритетный вопрос двусторонней повестки. Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности", - отметил он.

При этом Головченко признал, что "имеются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус в сущностном плане". "В основном это те вопросы, которые имеют практическую значимость для выравнивания условий хозяйствования наших экономических агентов", - пояснил белорусский премьер. "Эти вопросы сложные, чувствительные, но и обходить их бессмысленно, потому что, не найдя развязок по ним, мы не сможем выстроить по-настоящему союзную экономику и реальный интеграционный проект", - заявил премьер-министр Белоруссии.

Белоруссия отгрузила с начала активных поставок через морскую инфраструктуру Российской Федерации более 220 тыс. тонн грузов, сообщил Головченко. "Наше сотрудничество по перевалке белорусских грузов через российские морские порты могут служить примером того, как могут и должны решаться трудные вопросы двустороннего взаимодействия. Всего месяц назад началась активная работа по этому направлению, может, два месяца, но уже отгружено более 220 тыс. тонн внешнеторговых грузов Республики Беларусь через морскую инфраструктуру России", - отметил белорусский премьер.

Созданная по инициативе президентов Белоруссии и РФ межправительственная рабочая группа по интеграции к концу 2019 года подготовила 31 интеграционную дорожную карту. Стороны тогда не пришли к компромиссу по ряду направлений, в том числе связанных с вопросами поставок нефти и газа, налоговой политики. В конце сентября минувшего года посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщил, что Минск и Москва возобновили переговоры по дорожным картам. В конце февраля белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сторонам осталось доработать шесть-семь интеграционных дорожных карт.

8 апреля нынешнего года Семашко заявил, что Белоруссия рассчитывает в мае завершить работу с РФ по согласованию дорожных карт по интеграции.