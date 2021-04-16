Источник: Боррель хочет отправиться на Украину и на линию соприкосновения в Донбассе

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель хочет отправиться на Украину и посетить линию разграничения в Донбассе для ознакомления с ситуацией, но сроков такой поездки пока нет. Об этом заявил в пятницу журналистам источник в Совете ЕС.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель хочет отправиться на Украину и на линию разграничения в Донбассе, чтобы увидеть, что там происходит, своими глазами. Однако за 13 месяцев с начала пандемии коронавируса он уже дважды бывал на Украине, это очень много, а в мире есть еще много мест, где он должен был побывать, но еще не был", - сказал европейский дипломат.

"Крымская платформа"

При этом Боррель не намерен ехать в августе на Украину на учредительный саммит инициированной Киевом "Крымской платформы", добавил источник.

"Насколько я понимаю, верховный представитель не планирует ехать в августе на Украину. Там состоится открытие так называемой "Крымской платформы", наше понимание таково, что на эту встречу поедет глава Европейского совета [Шарль Мишель]", - сказал он.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.