Юриста штаба Бабарико выпустили из-под домашнего ареста

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Юрист и адвокат штаба претендовавшего на выдвижение кандидатом в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Илья Салей, находившийся до этого под домашним арестом, отпущен под залог. Об этом сообщает пресс-служба штаба в пятницу.

"С 16 апреля юристу штаба Бабарико и адвокату изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог. Илья остается в статусе обвиняемого и обязан являться по вызову следственных органов и суда", - говорится в сообщении. Кроме того, Салей может свободно передвигаться по стране и работать.

Салей, являющийся также адвокатом члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, был задержан 9 сентября прошлого года в Минске. Вместе с другими активистами оппозиции Салей проходит по уголовному делу о призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии. 10 октября 2020 года президент республики Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с Бабарико и другими арестованными представителями оппозиции, в числе которых был и Салей. Через некоторое время мера пресечения ему была изменена на домашний арест. 17 декабря Генеральная прокуратура Белоруссии продлила срок домашнего ареста.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, со значительным перевесом победил Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Затем Тихановская инициировала создание Координационного совета с целью передачи президентской власти в стране путем проведения новых выборов. В августе прошлого года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания этой структуры. Тогда речь шла о публичных призывах к захвату государственной власти или к совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. 21 декабря Генпрокуратура дополнительно возбудила в отношении членов президиума совета уголовные дела по статьям о создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата государственной власти.