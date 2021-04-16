Источник: реформы на Украине нужны не для вступления в ЕС, а ради спасения страны

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Евросоюз всегда требовал и продолжает требовать от руководства Украины проведения реформ и борьбы с коррупцией не в качестве условия для вступления в сообщество, а ради спасения страны. Об этом сообщил в пятницу журналистам сотрудник внешнеполитической службы ЕС высокого ранга в преддверии дискуссии по Украине на встрече глав МИД стран - членов Евросоюза 19 апреля.

"Мы с самого начала призывали к проведению реформ на Украине, к борьбе с коррупцией. И здесь речь идет не об условии для вступления в ЕС, это просто единственный путь для спасения страны, чтобы она могла продолжать движение вперед", - сказал он.

Коснувшись рассуждений о вступлении, он напомнил предыдущие заявления лидеров ЕС о том, что в настоящее время "этот вопрос не стоит на повестке дня".

"Нашим ключевым приоритетом в отношениях с Украиной должно быть более активное воплощение в жизнь соглашения об ассоциации, которое имеет огромный потенциал", - отметил дипломат.