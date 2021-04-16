МИД Белоруссии: санкции США против РФ побуждают развивать сотрудничество внутри ЕАЭС

"Для нас это также еще один четкий индикатор, можно ли доверять некоторым нашим партнерам, а также сигнал к еще более активному развитию сотрудничества с расчетом на собственные силы в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений", - отметил в комментарии на сайте ведомства в пятницу пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что белорусская сторона считает санкции бесполезным и контрпродуктивным инструментом. "Более того, по сути - это намеренное вредительство. Все прикрывается благовидным предлогом, а на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан, в том числе и тех стран, которые вводят санкции, - отметил дипломат. - Нарушаются деловые контакты, генерируется напряжение, усиливается нестабильность в глобальном масштабе и так далее".

Глаз отметил, что Минск выступает против такого стиля общения, поддерживает конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог, так как отношения между Россией и США оказывают существенное влияние на безопасность и стабильность в регионе.