{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

МИД Белоруссии: санкции США против РФ побуждают развивать сотрудничество внутри ЕАЭС

Пресс-секретарь дипведомства Анатолий Глаз также назвал санкции бесполезным и контрпродуктивным инструментом

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. МИД Белоруссии расценивает введение США нового пакета санкций против России как сигнал к активизации сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На эту тему
Высылка дипломатов и ограничения для компаний. Какие санкции ввели США против России
Высылка дипломатов и ограничения для компаний.

"Для нас это также еще один четкий индикатор, можно ли доверять некоторым нашим партнерам, а также сигнал к еще более активному развитию сотрудничества с расчетом на собственные силы в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений", - отметил в комментарии на сайте ведомства в пятницу пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что белорусская сторона считает санкции бесполезным и контрпродуктивным инструментом. "Более того, по сути - это намеренное вредительство. Все прикрывается благовидным предлогом, а на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан, в том числе и тех стран, которые вводят санкции, - отметил дипломат. - Нарушаются деловые контакты, генерируется напряжение, усиливается нестабильность в глобальном масштабе и так далее".

Глаз отметил, что Минск выступает против такого стиля общения, поддерживает конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог, так как отношения между Россией и США оказывают существенное влияние на безопасность и стабильность в регионе.

Теги
БелоруссияСШАРоссияСанкции в отношении России
Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Выездное заседание суда по MH17 предварительно пройдет 26 мая
Его могут провести на месте реконструкции обломков самолета, сообщил заявил судья Хендрик Стейнхейс
Читать полностью