В Италии начнут послабления карантинных ограничений с 26 апреля

РИМ, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Италии начнет послабление действующих карантинных мер с 26 апреля. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Марио Драги.

"Правительство решило начать постепенное послабление отграничений с 26 апреля. Принимая такое решение, мы берем на себя риски, но оно основано на эпидемиологических данных, которые улучшаются", - сказал Драги.

Он указал, в частности, что смогут возобновить работу рестораны и бары на площадках на открытом воздухе в обеденное и вечернее время, а также все школьники вернутся за парты. Будет разрешено передвигаться между регионами, хотя сохранится их деление по цветовому признаку в зависимости от уровня эпидемиологических рисков.