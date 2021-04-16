Глава МИД Сербии отметил роль России в урегулировании косовского вопроса

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сербия благодарна России за ту роль, которую она играет в сохранении территориальной целостности страны и урегулировании ситуации вокруг непризнанного Косова. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Сербии Никола Селакович на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Пользуясь случаем, хочу выразить большую благодарность от всего сердца за ту поддержку, которую Российская Федерация и вы лично оказываете в деле сохранения территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия, а также в поисках путей налаживания урегулирования косовского вопроса", - сказал он.

Селакович передал главе МИД РФ "теплое, сердечное приветствие" от президента Сербии Александара Вучича. "Наши встречи на высоком уровне являются доказательством хороших отношений между Сербией и Россией. Они свидетельствуют о нашем хорошем двустороннем сотрудничестве и о нашей дружбе", - подчеркнул глава сербского дипведомства.

Глава МИД Сербии напомнил, что в республике надеются на визит президента РФ Владимира Путина в этом году. "Помним последний его визит. Мы думаем, что каждый его визит является историческим", - отметил он.

В четверг Вучич заявил, что власти республики надеются на визит Путина в Белград до конца текущего года. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что сроки визита президента РФ в Сербию будут очень быстро согласованы, как только эпидемическая ситуация позволит его осуществить.