В ДНР заявили о беспрецедентном росте военного настроения украинской власти

ДОНЕЦК, 16 апреля. /ТАСС/. Агрессивные действия киевских силовиков в Донбассе свидетельствуют о беспрецедентном росте военных настроений украинских властей, что грозит возобновлением полномасштабного вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом в пятницу заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР), представитель ДНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Дарья Морозова.

"Несмотря на все усилия, которые были предприняты участниками контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, украинские власти снова возвращаются к тому самому мышлению, которое повлекло за собой слезы и жертвы среди мирного населения республик, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена ДНР. - Подобные действия Киева являются еще одним доказательством беспрецедентного роста военных настроений украинских властей. Рост напряженности уже не только на границах, но и в центральных районах республик может в любой момент привести к возобновлению полномасштабных боевых действий".

Морозова напомнила, что в ночь с 14 на 15 апреля украинская армия вела прицельный огонь по жилым кварталам Донецка из запрещенного минскими соглашениями вооружения. В результате погиб мирный житель 1964 года рождения, находившийся в момент обстрела у себя в квартире. Омбудсмен призвала жителей ДНР "быть внимательными и соблюдать бдительность в вопросе личной безопасности в связи обострением ситуации на границах республики".

Ранее в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР призвали международные правовые организации дать объективную оценку действий Украины, которая использует в Донбассе запрещенные методы ведения войны. Кроме того, генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Кащенко и его подчиненных, причастных к обстрелам, в результате которых погиб мирный житель Донецка.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.