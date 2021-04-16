Меркель и Макрон указали на важность "нормандского формата" и минских соглашений

БЕРЛИН, 16 апреля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнули важность реализации минских соглашений и высказались за продолжение работы в "нормандском формате". Об этом сообщил в пятницу кабмин ФРГ по итогам переговоров германского и французского лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Канцлер и французский президент указали на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они указали на необходимость полноценной реализации минских соглашений с обеих сторон, а также заявили, что Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках "нормандского формата", - говорится в сообщении.

Кабмин ФРГ указал, что стороны обсудили ситуацию на украинско-российской границе и в Крыму, а также "потребовали сокращения усиления войск, чтобы добиться деэскалации".

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.