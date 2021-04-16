Сербия надеется, что визит Путина состоится в 2021 году

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Москва и Белград занимаются подготовкой возможного визита в Сербию президента России Владимира Путина до конца текущего года. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Сербии Никола Селакович на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Наша встреча позволила не только провести обмен мнениями по важным для нас вопросам, но также обсудить вопросы подготовки возможного визита президента РФ в Сербию в течение 2021 года", - отметил глава сербского МИД.

От имени Сербии министр поблагодарил Россию за поддержку в обеспечении территориальной целостности страны и урегулировании косовской проблемы мирными, дипломатическими методами путем диалога. В этой связи он обратил внимание на то, что косовоалбанская сторона до сих пор не выполнила своего единственного обязательства о создании Сообщества сербских муниципалитетов в соответствии с заключенными восемь лет назад Брюссельскими соглашениями, тогда как Белград реализовал все, о чем договаривались. По его словам, благодаря России удалось также воспрепятствовать нелегитимным попыткам Приштины внедриться в ряд влиятельных международных структур.

"К сожалению, в период пандемии экономическое сотрудничество между РФ и Сербией заметно сократилось, и теперь предстоит предпринять дополнительные усилия по восстановлению прежних объемов товарооборота, - продолжил Селакович. - Решению этой задачи будет способствовать скорейшее вступление в силу соглашения с Евразийским экономическим союзом, которое еще не ратифицировала только Армения, а также наращивание взаимодействия в сфере энергетики, нефтепереработки и железнодорожного строительства. Представители сербских деловых кругов намерены принять активное участие в работе предстоящего в июне Петербургского международного экономического форума".

Особую благодарность глава сербской дипломатии выразил российской стороне за помощь в преодолении последствий пандемии коронавируса. "В прошлом году нам помогли справиться с распространением инфекции российское военные медики, затем проследовали первые поставки вакцины "Спутник V", а сейчас мы находимся в начале опытного производства этого препарата в Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", - подчеркнул он. - В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны. Будет продолжена также вакцинация местного населения, которой к настоящему времени удалось охватить уже более 3 млн человек".

Отказ от санкций

Сербия не изменит свою позицию и не введет санкции против России, несмотря на давление со стороны западных партнеров, которые всегда ставят на повестку дня в отношениях с Белградом вопрос о российско-сербских связях, заявил Селакович. "Когда речь идет о давлении, давление всегда есть, в частности в этой должности я это могу видеть, что наши отношения с РФ всегда на повестке дня с западными партнерами, но у нас очень четкая позиция, и мы не меняем эту позицию", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС в контексте новых антироссийских санкций, давят ли США на Белград, чтобы склонить его на свою сторону.

Селакович подчеркнул, что позиция Белграда не меняется и Сербия никогда не будет вводить санкции против РФ. "Хотя мы посвящены нашему пути по европейской интеграции, но наши многовековые братские отношения с Россией не меняются, - добавил сербский министр. - То, что вы сегодня могли увидеть, - это то, что [мы] открыто, искренне разговариваем друг с другом, смотрим, как можем друг другу помочь. Я процитирую нашего президента Александара Вучича, который не раз сказал, что Сербия братская и дружественная России и никогда не введет санкции [против нее]".

В четверг США ввели очередные антироссийские санкции. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. 16 организаций и 16 физических лиц подпали под рестрикции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юридических лиц - за работу в Крыму. Кроме того, американские власти приняли решение выслать 10 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет действовать в отношениях с вводящим санкции Вашингтоном, руководствуясь принципом взаимности.