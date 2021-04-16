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НАТО призвала Россию обеспечить свободу навигации в Черном море и Керченском проливе

В заявлении альянса утверждается, что "планируемое" РФ ограничение свободы навигации "станет неоправданным действием, частью более широкого спектра дестабилизирующих российских действий"

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Североатлантический альянс призывает Россию обеспечить свободу навигации в Черном море и Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, опубликованном в пятницу пресс-службой НАТО.

В нем утверждается, что "планируемое Россией ограничение свободы навигации в Черном море и Керченском проливе станет неоправданным действием, частью более широкого спектра дестабилизирующих российских действий".

"Мы призываем Россию разрешить свободный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации", - отмечается в документе. В нем вновь указывается на озабоченность наращиванием военных возможностей РФ в Крыму и повторяется известная позиция НАТО, которая сводится к тому, что альянс никогда не признает полуостров частью российской территории.

Согласно бюллетеню управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 24 апреля до 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря в зоне территориальных вод России. В документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.

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