Первый вице-премьер Чехии по настоянию премьера отменит переговоры по "Спутнику V" в РФ

ПРАГА, 16 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который временно исполняет также обязанности министра иностранных дел страны, по настоянию премьер-министра республики Андрея Бабиша отказался от намерения посетить 19 апреля с рабочим визитом Москву для переговоров о получении его страной российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник об этом сообщила в пятницу газета Mladá fronta DNES.

Бабиш, на которого также ссылается издание, информировал, что рекомендовал Гамачеку отказаться от реализации плана визита в РФ. Премьер в четверг заявил, что не видит особой необходимости в поездке первого вице-премьера в Москву, где у него были запланированы переговоры с главой российского Минпромторга Денисом Мантуровым.

"Вакцина [обеспечение ею Чехии] не является делом господина Гамачека, и эта его поездка не является полностью идеальной. Она не нужна, так как к нам уже поступило предложение о [покупке] "Спутника V". Увидим, будет ли одобрена или нет к применению эта вакцина в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA)", - сказал Бабиш.

Гамачек заявил в понедельник, что Чехия должна быть одной из первых стран Евросоюза, которые купят российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" после того, как она получит регистрацию EMA. Чехия, по словам вице-премьера, должна предварительно договориться с Российским фондом прямых инвестиций о покупке необходимого количества российской вакцины. Это нужно сделать по примеру Германии, отметил он.