Рауль Кастро ушел с поста первого секретаря ЦК Компартии Кубы

"Генерал армии сказал, что с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта <...>, приверженных Революции", - говорится в тексте публикации.

"Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм", - приводит, в свою очередь, слова Кастро Кубинское агентство новостей.

Рауль Кастро надеется на уважительный диалог в отношениях США и Кубы, сообщается на сайте компартии. "Он (уходящий первый секретарь партии - прим. ТАСС) добавил, что Куба подтверждает желание содействовать уважительному диалогу с Соединенными Штатами, но без намерения делать уступки, касающиеся ее суверенитета и независимости, внешней политики и идеалов", - говорится в тексте сообщения.

Кастро также отметил, что приверженность Кубы процессам интеграции Латинской Америки и Карибского бассейна непоколебима. "Кубинцы ни на мгновение не откажутся от задачи сделать нашу Америку общей родиной для наших детей", - заявил он.

Рауль Кастро был утвержден на посту первого секретаря ЦК партии вместо Фиделя Кастро на VI съезде КПК 16-19 апреля 2011 года. Тогда же он заявил о намерении скорректировать экономический курс страны - отменить карточную систему распределения продовольствия, унифицировать денежное обращение, расширить частный сектор экономики и другое. Некоторые из намеченных планов ему удалось реализовать.

В соответствии с принятой в 2011 году программой "актуализации" экономики в стране увеличилось число лиц, владеющих небольшим бизнесом. Были разрешены операции купли-продажи с недвижимостью (2011) и автотранспортом (2011, 2013), существенно ослаблены требования для желающих совершить зарубежную поездку (2013). Закон об иностранных инвестициях (2014) и начало функционирования особой зоны экономического развития "Мариэль" (2014) сделали Кубу более привлекательной для зарубежных компаний.

Большим успехом внешней политики стал начавшийся в декабре 2014 года процесс нормализации отношений с США. В июле 2015 года между странами были восстановлены дипломатические связи.

11 марта 2018 года Рауль Кастро был вновь избран депутатом Национальной ассамблеи народной власти. Однако в этот раз он, как и заявлял неоднократно ранее, не стал выдвигать свою кандидатуру для включения в состав Государственного совета и Совета министров. 19 апреля 2018 года он передал полномочия главы государства Мигелю Диасу-Канелю.