В Пентагоне не исключили увеличения военного контингента в Афганистане перед его выводом

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не исключают, что увеличат численность своего воинского контингента в Афганистане прежде, чем вывести войска. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Я не могу говорить сейчас конкретно, поскольку планы все еще разрабатываются, но не исключено, что в течение короткого периода времени будут отправлены вспомогательные силы в Афганистан с целью обеспечить безопасный, упорядоченный и спланированный вывод всех [войск] к крайнему сроку, установленному президентом, - началу сентября", - отметил он.

"Сейчас я не могу говорить о том, как именно это будет выглядеть, сколько их будет, но, исходя из того, как мы выводили [войска] из Ирака, логично предположить, что может потребоваться какая-то помощь в материально-техническом обеспечении, может быть, какая-то инженерная помощь. Возможно, придется снова временно направить некоторые силы и средства для возможности обеспечить защиту, просто чтобы убедиться в том, что вывод [войск] проходит безопасным и эффективным образом, - добавил Кирби. - Мы будем знать больше по мере приближения [к дате начала вывода войск]".

Пресс-секретарь подчеркнул, что США "всерьез воспринимают угрозы", исходящие от радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.