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Палестино-израильский конфликт
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Армия Израиля сообщила, что радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету

По данным радио Kan, снаряд упал в незаселенной местности

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апреля. /ТАСС/. Палестинские радикалы выпустили в пятницу одну ракету из сектора Газа по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в районе населенных пунктов Холит и Сде-Арваам [у границы с сектором] сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории", - говорится в заявлении военных.

По данным израильского государственного радио Kan, снаряд упал в незаселенной местности, информации о пострадавших у ущербе не поступало.

В предыдущий раз палестинские радикалы подвергали обстрелу территорию еврейского государства 15 апреля, выпустив одну ракету, которая разорвалась в незаселенной местности. В ответ в ночь на пятницу истребители и боевые вертолеты израильской армии нанесли удары по нескольким военным целям движения ХАМАС на территории палестинского приморского анклава.

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