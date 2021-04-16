Пентагон считает приостановку прохода судов в части районов Черного моря давлением на Киев

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что приостановка Россией прохода иностранных военных и государственных судов в ряде районов Черного моря является попыткой дестабилизации Украины. Такую позицию озвучил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Это будет еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины. Мы призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и наращивание сил вдоль границы с Украиной и в Крыму, - сказал он. - Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая ее территориальные воды".

Согласно бюллетеню управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 24 апреля до 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря в зоне территориальных вод России. В документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.

Россия ранее неоднократно адресовала вопросы США, с какой целью американские военные корабли заходят в акваторию Черного моря.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.