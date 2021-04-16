Посол США сообщил, что дипмиссия изучает информацию об ответных санкциях России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Посольство США в Москве изучает информацию о введенных в пятницу ответных мерах России и проводит соответствующие консультации с Вашингтоном. Об этом заявил ТАСС посол США в РФ Джон Салливан.

РФ примет меры в ответ на санкции США, но действия против бизнеса придержит "про запас"

"Мы видели сообщение, размещенное на сайте Министерства иностранных дел России и изучаем содержащуюся в нем информацию, проводя консультации с Вашингтоном. Мы не получали никакой официальной дипломатической корреспонденции с подробностями действий российского правительства против дипломатического представительства США в России", - сообщил посол.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. В частности, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. РФ предложит 10 американским дипломатам покинуть Москву, запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран.

Кроме того, как сообщил МИД РФ, Москва запрещает въезд в страну восьми "действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса", включая генпрокурора США, директора ФБР, директора национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем США.