В Пентагоне не связывают дежурство авианосцев НАТО в Аравийском море с сигналом Ирану

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не стал связывать начало боевого дежурства авианосцев ВМС США и Франции "Дуайт Эйзенхауэр" и "Шарль де Голль" в Аравийском море с каким-либо сигналом Ирану.

"Мы проводим учения с зарубежными ВМС постоянно, это обычное дело, - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли расценивать это как сигнал Ирану. - Это не вторжение или какое-то специальное послание какой-либо стране. Скорее, это сигнал нашим ВМС и нашим морякам, что мы серьезно относимся к учениям и военной подготовке, сигнал нашим партнерам и союзникам в регионе, что мы серьезно относимся к нашим обязательствам в сфере безопасности".

Кирби ранее в пятницу сообщил, что атомный авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" и французский авианосец "Шарль де Голль" 13 апреля начали совместное дежурство в акватории Аравийского моря в рамках операций западных коалиционных сил, в том числе по борьбе с терроризмом.