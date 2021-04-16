{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Баку выразил протест в связи со встречей представителя ЕС с министром непризнанной НКР

МИД Азербайджана назвал этот шаг неприемлемым и не учитывающим новую постконфликтную реальность в регионе

БАКУ, 16 апреля. /ТАСС/. МИД Азербайджана выразил протест послу ЕС в республике Кестутису Янкаускасу в связи со встречей спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара с министром иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давидом Бабаяном. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

На эту тему
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Полный текст
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

"Представитель Европейского союза в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас был приглашен в Министерство иностранных дел. Ему был выражен протест в связи со встречей в рамках визита в Армению 14 апреля текущего года спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара с представителем сепаратистского режима Давидом Бабаяном", - говорится в сообщении.

МИД Азербайджана назвал этот шаг неприемлемым и не учитывающим новую постконфликтную реальность в регионе. "Подобные действия угрожают хрупкому миру и дают противоположной стороне необоснованные ожидания. Подобные действия спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу привели к утрате доверия к нему со стороны Азербайджана", - подчеркивается в сообщении.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Байден сохранил на рекордно низком уровне лимит приема беженцев в США на текущий год
Квота составит 15 тыс. человек
Читать полностью