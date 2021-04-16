Фигуранта по делу против Порошенко восстановили в должности замглавы МИД Украины

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Егор Божок, который является фигурантом дела против бывшего украинского президента Петра Порошенко, восстановлен в должности замглавы МИД страны. Об этом сам Божок написал в пятницу в Twitter.

"Офис Генпрокурора Украины завершил расследование, а суд полностью реабилитировал меня. Немедленно возвращаюсь к дипломатической деятельности, о чем уже проинформировал [главу МИД Украины] Дмитрия Кулебу и иностранных партнеров из ЕС, НАТО, G7", - отметил Божок.

10 июня 2020 года офис президента сообщил о предъявлении обвинения экс-главе государства Порошенко. Отмечалось, что он подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил главу СВР Украины Божка к превышению служебных полномочий путем назначения своим заместителем Сергея Семочко.

В рамках расследования дела Божок в июне 2020 года был отстранен от должности замглавы МИД Украины, которую он на то время занимал.