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Байден: США и Япония будут вместе противостоять вызовам со стороны Китая и КНДР

Как заявил американский президент, он и японский премьер Ёсихидэ Суга на переговорах "подтвердили решительную поддержку американо-японского альянса"

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Япония будут вместе противостоять вызовам, которые исходят от Китая и КНДР в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в Розовом саду Белого дома.

"Сегодня мы с премьер-министром Сугой подтвердили нашу решительную поддержку американо-японского альянса и нашей общей безопасности. Мы взяли на себя обязательство вместе работать над противостоянием вызовам, исходящим от Китая, и над такими проблемами, как Южно-Китайское море, а также Северная Корея, с тем чтобы обеспечить будущее свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - сказал американский лидер.

"Япония и Соединенные Штаты - два сильных демократических государства в регионе. И мы привержены делу защиты наших общих ценностей, включая права человека и верховенство права. Мы будем работать вместе, чтобы доказать, что демократии все еще могут конкурировать и побеждать в XXI веке", - считает Байден.

Теги
ЯпонияСШАКНДРКитайБайден, Джозеф (Джо)Суга, Ёсихидэ
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