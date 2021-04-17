Байден: решение Ирана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Решение Ирана обогащать уран до 60% не способствует проведению нынешних переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в Розовом саду Белого дома.

"Мы не поддерживаем и не думаем, что это приносит какую-либо пользу, когда Иран говорит, что собирается перейти к обогащению [урана] до 60%. Это противоречит соглашению", - отметил американский лидер.

Комментируя переговоры по ядерной сделке с Ираном, он подчеркнул: "Я думаю, что еще рано судить о том, каков будет результат, но мы все еще ведем переговоры". Речь идет о консультациях участников Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) в Вене по вопросу восстановления реализации СВПД по иранской ядерной программе. Делегация США в Вене встречается со всеми участниками комиссии, кроме Ирана.

"Тем не менее мы довольны тем, что Иран по-прежнему согласен участвовать в прямых переговорах с нами и с нашими партнерами по вопросу о том, как мы будем двигаться вперед, и о том, что нужно, чтобы мы могли вернуться в СВПД, чтобы снова стать его частью. Мы никогда не должны были выходить из него, на мой взгляд", - утверждал Байден. Он добавил, что США не хотели бы, чтобы другие участники СВПД пошли на уступки Тегерану, которые не позволил бы себе Вашингтон.

Переговоры по СВПД

Как сообщил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, участники Совместной комиссии серьезно настроены на работу с целью полного восстановления реализации СВПД. Они продолжают обсуждать пути восстановления ядерной сделки на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов. Как проинформировал российский постпред, состоявшиеся в четверг дискуссии в рамках Совместной комиссии подтвердили, что все игроки настроены преодолеть наследие бывшей американской администрации, которая поставила ядерную сделку на грань выживания.

Ульянов также указал, что "Иран по-прежнему не готов к прямому общению с американской стороной". Так, в четверг состоялась отдельная встреча участников комиссии с делегацией США, но без участия Ирана.

6 и 9 апреля в Вене состоялись два очных заседания Совместной комиссии по СВПД. В результате консультаций две рабочие группы экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - начали рассмотрение конкретных мер, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД. В Вене также присутствует делегация США для проведения консультаций с отдельными странами - участницами ядерной сделки. Непрямое общение представителей Вашингтона и Тегерана через третьих участников Совместной комиссии должен обеспечить координатор ЕС Энрике Мора.