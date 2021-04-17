Байден заявил, что США и Япония намерены достичь нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Япония намерены помочь развивающимся странам Индо-Тихоокеанского региона в развитии "зеленой" энергетики и ставят перед собой задачу добиться нулевого уровня выбросов в окружающую среду к 2050 году. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам американо-японских переговоров на высшем уровне.

По словам Байдена, Вашингтон и Токио настроены "принять решительные меры для противодействия угрозе изменения климата". "На следующей неделе [22-23 апреля] будем принимать саммит по климату. Премьер-министр [Японии] Ёсихидэ Суга также планирует принять в нем участие, - отметил американский президент. - США и Япония привержены достижению нулевых выбросов к 2050 году".

США и Япония, отметил хозяин Белого дома, намерены "работать над тем, чтобы продвинуться в развитии технологий чистой энергетики и помочь странам Индо-Тихоокеанского региона, особенно развивающимся, производить возобновляемую энергию и отказаться от углеводородных выбросов".

"Мы намерены совместно работать во многих областях. Мы обеспечиваем безопасность и надежность сетей 5G, наращиваем сотрудничество в сфере поставок в критически важных секторах, например по полупроводникам, искусственному интеллекту", - добавил Байден.