Японский премьер подтвердил готовность встретиться с лидером КНДР

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу подтвердил свою готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я сам готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без предварительных условий. На пути к решению проблемы похищенных [спецслужбами КНДР японских граждан] и установления плодотворных отношений с КНДР я полон решимости действовать, стоя на передовой", - сказал Ёсихидэ Суга во время видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга ранее неоднократно подчеркивал, что разделяет позицию бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ и готов встретиться с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. Японская сторона всегда положительно оценивала двусторонний диалог, установившийся между Вашингтоном и Пхеньяном при президенте Дональде Трампе.