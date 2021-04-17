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Японский премьер подтвердил готовность встретиться с лидером КНДР

Ранее Ёсихидэ Суга неоднократно подчеркивал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу подтвердил свою готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я сам готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без предварительных условий. На пути к решению проблемы похищенных [спецслужбами КНДР японских граждан] и установления плодотворных отношений с КНДР я полон решимости действовать, стоя на передовой", - сказал Ёсихидэ Суга во время видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга ранее неоднократно подчеркивал, что разделяет позицию бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ и готов встретиться с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. Японская сторона всегда положительно оценивала двусторонний диалог, установившийся между Вашингтоном и Пхеньяном при президенте Дональде Трампе.

Теги
ЯпонияКНДРКим Чен ЫнАбэ, СиндзоТрамп, ДональдСуга, Ёсихидэ
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