В США украинца приговорили к 10 годам тюрьмы за кибератаки на американские компании

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Суд Вашингтона приговорил гражданина Украины Федора Гладыря к 10 годам лишения свободы за серию кибератак, которые привели к финансовым потерям на сумму более $1 млрд. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на официальном сайте Минюста США сообщении.

В нем отмечается, что 35-летний Гладырь был руководителем хакерской группировки под названием FIN7, численность которой составляла более 70 человек. Киберпреступники посредством взлома систем американских компаний получали доступ к личным данным клиентов. Гладырь был задержан в Дрездене в 2018 году и экстрадирован в Соединенные Штаты, в 2019 году он признал свою вину. "Ответчик и его сообщники скомпрометировали миллионы финансовых учетных записей и причинили убытки американцам и экономике США в размере более чем $1 млрд", - приводятся в сообщении слова представителя обвинения Николаса Макуэйда.

Министерство юстиции США в августе 2018 года заявило, что предъявило обвинения трем украинцам: Федору Гладырю, Дмитрию Федотову и Андрею Колпакову. Согласно материалам обвинения, хакеры в составе FIN7 взламывали компьютерные сети предприятий по всей территории США, им удалось заполучить данные более чем 20 млн человек, в числе пострадавших компаний оказались американские сети ресторанов быстрого питания Chipotle, Red Robin и Chili’s.